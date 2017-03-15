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Александр Горшков: Не исключаю, что Кокорина могут сослать в «Зенит-2»

Источник:  Russia TodayКомментарии

Чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита» Александр Горшков заявил, что одной из мер воздействия на Александра Кокорина может стать ссылка во вторую команду.

 «Если действительно «Зенит» недоволен Кокориным, то стороны должны достигнуть компромисса. Я не исключаю, что Александра могут сослать в «Зенит-2», но далеко не факт, что эта мера даст нужный эффект. Кокорин так может потерять мотивацию окончательно», - сказал Горшков RT.

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