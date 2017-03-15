Дмитрий Хомуха: Только Джанлуиджи и Икер знают, когда нужно вешать бутсы на гвоздь
Бывший главный тренер
молодежной сборной России по футболу Дмитрий Хомуха рассказал о голкипере «Ювентуса»
Джанлуиджи Буффоне и вратаре «Порту» Икере Кассильясе.
— Вам не кажется, что
Буффону и Касильясу пора завершать карьеру?
— Им виднее... Если они играют, значит, чувствуют в себе силы и мотивацию. Только Джанлуиджи и Икер знают, когда нужно вешать бутсы на гвоздь. Итальянец и вовсе говорил, что планирует выступить в составе национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.
— Но если Буффон
играет в «Ювентусе», то Касильяс играет далеко не в самом сильном клубе Европы…
— Нет, я считаю, «Порту» входит в когорту лучших клубов континента. Не забывайте: ещё недавно он выигрывал и Лигу Европы, и Лигу чемпионов. Неправильно говорить о низком уровне португальской команды.