Дмитрий Хомуха: Только Джанлуиджи и Икер знают, когда нужно вешать бутсы на гвоздь

Бывший главный тренер молодежной сборной России по футболу Дмитрий Хомуха рассказал о голкипере «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоне и вратаре «Порту» Икере Кассильясе.

— Вам не кажется, что Буффону и Касильясу пора завершать карьеру?

— Им виднее... Если они играют, значит, чувствуют в себе силы и мотивацию. Только Джанлуиджи и Икер знают, когда нужно вешать бутсы на гвоздь. Итальянец и вовсе говорил, что планирует выступить в составе национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.

— Но если Буффон играет в «Ювентусе», то Касильяс играет далеко не в самом сильном клубе Европы…

— Нет, я считаю, «Порту» входит в когорту лучших клубов континента. Не забывайте: ещё недавно он выигрывал и Лигу Европы, и Лигу чемпионов. Неправильно говорить о низком уровне португальской команды.