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Дмитрий Хомуха: Карасев может надеяться на назначение на полуфинальный матч Еврокубков

Источник:  Russia TodayКомментарии

Бывший главный тренер молодежной сборной России по футболу Дмитрий Хомуха прокомментировал назначение Сергея Карасева арбитром ответного матча Лиги чемпионов «Атлетико» - «Байер».

– Встречу будет обслуживать Сергей Карасёв, а в российском футболе чуть ли не в каждом туре говорят о судействе. Может ли это негативно сказаться на состоянии бригады рефери?
 Карасев достаточно опытен, чтобы справляться с подобными вещами. За его плечами много еврокубковых и международных матчей. Я уверен, что Сергей справится с задачей и не допустит грубых ошибок.

 Карасев любит назначать пенальти. В игре «Атлетико» — «Байер», на ваш взгляд, это произойдёт?
 Все будет зависеть от степени давления, которое немцы будут оказывать на соперника. Я не исключаю, что Карасёв может в случае необходимости указать на «точку», если, конечно, будут нарушены правила. Просто так, ради интриги он не будет этого делать.

 В случае удачной работы можно рассчитывать, что ему доверят обслуживать решающие стадии еврокубков?
 Карасев может надеяться на назначение на полуфинальный матч. Финал ему вряд ли доверят. Его обслужит бригада из ведущего первенства Европы.

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