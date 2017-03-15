Дмитрий Хомуха: Карасев может надеяться на назначение на полуфинальный матч Еврокубков

Бывший главный тренер молодежной сборной России по футболу Дмитрий Хомуха прокомментировал назначение Сергея Карасева арбитром ответного матча Лиги чемпионов «Атлетико» - «Байер».

– Встречу будет обслуживать Сергей Карасёв, а в российском футболе чуть ли не в каждом туре говорят о судействе. Может ли это негативно сказаться на состоянии бригады рефери?

– Карасев достаточно опытен, чтобы справляться с подобными вещами. За его плечами много еврокубковых и международных матчей. Я уверен, что Сергей справится с задачей и не допустит грубых ошибок.

– Карасев любит назначать пенальти. В игре «Атлетико» — «Байер», на ваш взгляд, это произойдёт?

– Все будет зависеть от степени давления, которое немцы будут оказывать на соперника. Я не исключаю, что Карасёв может в случае необходимости указать на «точку», если, конечно, будут нарушены правила. Просто так, ради интриги он не будет этого делать.

– В случае удачной работы можно рассчитывать, что ему доверят обслуживать решающие стадии еврокубков?

– Карасев может надеяться на назначение на полуфинальный матч. Финал ему вряд ли доверят. Его обслужит бригада из ведущего первенства Европы.