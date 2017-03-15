Шайбы Овечкина и Кузнецова принесли победу «Вашингтону» в матче с «Миннесотой»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своем льду обыграл «Миннесоту» со счетом 4:2.

В составе победителей голами отметились Нейт Шмидт, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Джей Бигл, забивший с передачи Дмитрия Орлова, а у гостей шайбы забросили Мэтт Дамба и Эрик Стаал.

«Вашингтон» с 97-ю очками лидирует в Восточной конференции, а «Миннесота» расположилась на второй строчке на Западе, имея в активе 92 балла.

В следующем туре «Кэпиталз» 17 марта примет «Нэшвилл», а «Уайлд» в этот же день на выезде сыграет с «Каролиной».

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