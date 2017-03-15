Шайбы Овечкина и Кузнецова принесли победу «Вашингтону» в матче с «Миннесотой»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своем льду
обыграл «Миннесоту» со счетом 4:2.
В составе победителей голами отметились Нейт Шмидт,
Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Джей Бигл, забивший с передачи Дмитрия
Орлова, а у гостей шайбы забросили Мэтт Дамба и Эрик Стаал.
«Вашингтон» с 97-ю очками лидирует в Восточной конференции,
а «Миннесота» расположилась на второй строчке на Западе, имея в активе 92
балла.
В следующем туре «Кэпиталз» 17 марта примет «Нэшвилл», а «Уайлд»
в этот же день на выезде сыграет с «Каролиной».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Вашингтон - Миннесота - 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
Голы:
Шмидт (Бэкстрём, Оши), 19:48 (1:0). Овечкин (Бэкстрём, Карлсон), 34:52 (2:0). Кузнецов (Бэкстрём, Карлсон), 37:08 (3:0). Дамба (Гранлунд), 40:37 (3:1). Стаал (Сутер, Койву), 44:37 (3:2). Бигл (Орлов), 54:19 (4:2).
Место и дата
15 марта 01:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция