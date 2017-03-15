Видео дня: Овечкин прервал свою рекордную безголевую серию
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Миннестой» (4:2) забросил шайбу и тем самым прервал свою рекордную безголевую серию.
31-летний нападающий не забивал десять матчей кряду. В последний раз Овечкин забросил шайбу в ворота соперника 19 февраля в матче с «Рейнджерс».
Ovi office day #CapsWild on @csnma pic.twitter.com/yjhKuwS9dI— Washington Capitals (@Capitals) 15 марта 2017 г.
Для Александра эта шайба стала 28-й в сезоне и 553-й в карьере в НХЛ.
Добавим, что в матче также отличился заброшенной шайбой Евгений Кузнецов и голевой передачей Дмитрий Орлов, а сам Овечкин был признан второй звездой встречи.
Матч
Вашингтон - Миннесота - 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
Голы:
Шмидт (Бэкстрём, Оши), 19:48 (1:0). Овечкин (Бэкстрём, Карлсон), 34:52 (2:0). Кузнецов (Бэкстрём, Карлсон), 37:08 (3:0). Дамба (Гранлунд), 40:37 (3:1). Стаал (Сутер, Койву), 44:37 (3:2). Бигл (Орлов), 54:19 (4:2).
Место и дата
15 марта 01:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция