Видео дня: Овечкин прервал свою рекордную безголевую серию

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Миннестой» (4:2) забросил шайбу и тем самым прервал свою рекордную безголевую серию.

31-летний нападающий не забивал десять матчей кряду. В последний раз Овечкин забросил шайбу в ворота соперника 19 февраля в матче с «Рейнджерс».

Для Александра эта шайба стала 28-й в сезоне и 553-й в карьере в НХЛ.

Добавим, что в матче также отличился заброшенной шайбой Евгений Кузнецов и голевой передачей Дмитрий Орлов, а сам Овечкин был признан второй звездой встречи.