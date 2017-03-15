«Ак Барс» – «Авангард». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)

В четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет с «Авангардом».

Встреча пройдет на «Татнефть-Арене» в Казани и начнется в 19:00 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

Напомним, в трех предыдущих матчах этого противостояния дважды побеждали подопечные Зинэтулы Билялетдинова (2:1 ОТ, 0:2) и единожды победа оказывалась за омской командой (4:3 ОТ).