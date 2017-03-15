«Ак Барс» – «Авангард». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)
В четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Ак Барс»
сыграет с «Авангардом».
Встреча пройдет на «Татнефть-Арене» в Казани и начнется в
19:00 по местному времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
Напомним, в трех предыдущих матчах этого противостояния дважды побеждали подопечные Зинэтулы Билялетдинова (2:1 ОТ, 0:2) и единожды победа оказывалась за омской командой (4:3 ОТ).
Матч
Место и дата
15 марта 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
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