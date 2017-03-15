Шайба Панарина и передача Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Монреаль»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» на домашнем льду уступил «Чикаго» со счетом 2:4.

В составе победителей голами отметились Патрик Кейн, Джонни Одуйя, Артемий Панарин и Джонатан Тэйвз, а у хозяев льда шайбы забросили Пол Байрон и Ши Уэббер, с передачи Александра Радулова.

Российский форвард гостей Артемий Панарин провел на льду 17 минут и был признан второй звездой встречи, а его одноклубник и соотечественник Артем Анисимов отыграл 6 минут 47 секунд и отдал одну результативную передачу.

«Чикаго» с 93 очками поднялся на первое место в Западной конференции, а «Монреаль» расположился на пятой строчке на «Востоке», имея в активе 86 баллов.

В следующем матче «Блэкхокс» 17 марта сыграет с «Оттавой», а «Канадиенс» также встретится с командой из столицы Канады, но двумя днями позже.

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