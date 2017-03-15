Шайба Панарина и передача Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Монреаль»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» на домашнем
льду уступил «Чикаго» со счетом 2:4.
В составе победителей голами отметились Патрик Кейн, Джонни
Одуйя, Артемий Панарин и Джонатан Тэйвз, а у хозяев льда шайбы забросили Пол
Байрон и Ши Уэббер, с передачи Александра Радулова.
Российский форвард гостей Артемий Панарин провел на льду 17
минут и был признан второй звездой встречи, а его одноклубник и соотечественник
Артем Анисимов отыграл 6 минут 47 секунд и отдал одну результативную
передачу.
«Чикаго» с 93 очками поднялся на первое место в Западной
конференции, а «Монреаль» расположился на пятой строчке на «Востоке», имея в
активе 86 баллов.
В следующем матче «Блэкхокс» 17 марта сыграет с «Оттавой», а
«Канадиенс» также встретится с командой из столицы Канады, но двумя днями позже.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Монреаль - Чикаго - 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
Голы:
Кейн (Хьялмарссон, Анисимов), 12:23 (0:1). Одуйя 30:49 (0:2). Панарин (Кейн, Шмальц), 40:47 (0:3). Байрон (Галлахер, Дэвидсон), 52:42 (1:3). Уэбер (Гальченюк, Радулов), 56:32 (2:3). Тэйвс (Кит, Кейн), 58:38 (2:4).
Место и дата
15 марта 01:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция