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Шайба Панарина и передача Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Монреаль»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» на домашнем льду уступил «Чикаго» со счетом 2:4.

В составе победителей голами отметились Патрик Кейн, Джонни Одуйя, Артемий Панарин и Джонатан Тэйвз, а у хозяев льда шайбы забросили Пол Байрон и Ши Уэббер, с передачи Александра Радулова.

Российский форвард гостей Артемий Панарин провел на льду 17 минут и был признан второй звездой встречи, а его одноклубник и соотечественник Артем Анисимов отыграл 6 минут 47 секунд и отдал одну результативную передачу.

«Чикаго» с 93 очками поднялся на первое место в Западной конференции, а «Монреаль» расположился на пятой строчке на «Востоке», имея в активе 86 баллов.

В следующем матче «Блэкхокс» 17 марта сыграет с «Оттавой», а «Канадиенс» также встретится с командой из столицы Канады, но двумя днями позже.

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Монреаль - Чикаго - 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Голы:

Кейн (Хьялмарссон, Анисимов), 12:23 (0:1). Одуйя 30:49 (0:2). Панарин (Кейн, Шмальц), 40:47 (0:3). Байрон (Галлахер, Дэвидсон), 52:42 (1:3). Уэбер (Гальченюк, Радулов), 56:32 (2:3). Тэйвс (Кит, Кейн), 58:38 (2:4).

Место и дата

15 марта 01:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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