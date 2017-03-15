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Шайба Сошникова не спасла «Торонто» от разгрома во Флориде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» на домашнем льду разгромила «Торонто» со счетом 7:2.

В составе победителей дубль оформил Джонатан Маршессо и по разу отличились Александр Барков, Колтон Севьюр, Райли Смит и Кейт Яндл, а у гостей шайбы забросили Лео Комаров и Никита Сошников.

«Торонто» с 76-ю очками занимает 10-е место в Восточной конференции, а «Флорида» в ней же расположилась строчкой ниже, имея в активе 71 балл.

В следующем матче «пантеры» 17 марта на выезде сыграют с «Коламбусом», а «Мэйпл Лифс» в этот же день встретится с «Тампой».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Флорида - Торонто - 7:2 (3:1, 3:1, 1:0)

Голы:

Барков (Юбердо), 0:18 (1:0). Сивиур (МакКензи, Матесон), 10:33 (2:0). Комаров (Нюландер), 13:36 (2:1). Маркессо (Ванек), 14:21 (3:1). Маркессо (Ванек, Барков), 24:38 (4:1). Смит (Яндл), 36:22 (5:1). Сошников (Бойл, Мартин), 38:19 (5:2). Йокинен (Ванек, Трочек), 39:33 (6:2). Яндл (Ванек, Трочек), 42:17 (7:2).

Место и дата

15 марта 01:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция

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