Шайба Сошникова не спасла «Торонто» от разгрома во Флориде
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» на домашнем
льду разгромила «Торонто» со счетом 7:2.
В составе победителей дубль оформил Джонатан Маршессо и по
разу отличились Александр Барков, Колтон Севьюр, Райли Смит и Кейт Яндл, а у
гостей шайбы забросили Лео Комаров и Никита Сошников.
«Торонто» с 76-ю очками занимает 10-е место в Восточной
конференции, а «Флорида» в ней же расположилась строчкой ниже, имея в активе 71
балл.
В следующем матче «пантеры» 17 марта на выезде сыграют с «Коламбусом»,
а «Мэйпл Лифс» в этот же день встретится с «Тампой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Флорида - Торонто - 7:2 (3:1, 3:1, 1:0)
Голы:
Барков (Юбердо), 0:18 (1:0). Сивиур (МакКензи, Матесон), 10:33 (2:0). Комаров (Нюландер), 13:36 (2:1). Маркессо (Ванек), 14:21 (3:1). Маркессо (Ванек, Барков), 24:38 (4:1). Смит (Яндл), 36:22 (5:1). Сошников (Бойл, Мартин), 38:19 (5:2). Йокинен (Ванек, Трочек), 39:33 (6:2). Яндл (Ванек, Трочек), 42:17 (7:2).
Место и дата
15 марта 01:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция