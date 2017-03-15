Шайба Сошникова не спасла «Торонто» от разгрома во Флориде

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» на домашнем льду разгромила «Торонто» со счетом 7:2.

В составе победителей дубль оформил Джонатан Маршессо и по разу отличились Александр Барков, Колтон Севьюр, Райли Смит и Кейт Яндл, а у гостей шайбы забросили Лео Комаров и Никита Сошников.

«Торонто» с 76-ю очками занимает 10-е место в Восточной конференции, а «Флорида» в ней же расположилась строчкой ниже, имея в активе 71 балл.

В следующем матче «пантеры» 17 марта на выезде сыграют с «Коламбусом», а «Мэйпл Лифс» в этот же день встретится с «Тампой».

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