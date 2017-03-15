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«Монако» – «Манчестер Сити». Начало текстовой трансляции в 22:45 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Монако» сыграет с «Манчестер Сити».

Встреча пройдет на стадионе «Луи II» в Монако и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, первый матч завершился победой английской команды со счетом 5:3.

Матч

Монако - Манчестер Сити

Место и дата

15 марта 22:45, Луи II, Текстовая трансляция

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