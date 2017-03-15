«Монако» – «Манчестер Сити». Начало текстовой трансляции в 22:45 (мск)
В ответном матче 1/8
финала Лиги чемпионов «Монако» сыграет с «Манчестер Сити».
Встреча пройдет на
стадионе «Луи II» в Монако и начнется в 22:45 по
московскому времени.
«Советский спорт»
проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, первый матч завершился победой английской команды со счетом 5:3.
Матч
Место и дата
15 марта 22:45, Луи II, Текстовая трансляция
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