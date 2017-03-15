«Тампа» в овертайме обыграла «Оттаву», Василевский совершил 31 сэйв
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» на выезде в
овертайме обыграла «Оттаву» со счетом 2:1.
В составе победителей голами отметились Брэйден Пойнт и
Виктор Хедман, забивший в овертайме, а у хозяев льда ед
твенную шайбу забросил Томми Уингелс.
Российский голкипер гостевой команды Андрей Василевский
отразил 31 из 32 бросков по своим воротам.
«Оттава» с 85-ю очками занимает шестое место в Восточной
конференции, а «Тампа» в ней же расположилась на девятой строчке, имея в активе
77 баллов.
В следующем матче «Сенаторз» 17 марта примет «Чикаго», а «Лайтнинг»
в этот же день сыграют с «Торонто».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Оттава - Тампа-Бэй - 1:2 О.Т. (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Пойнт (Кобёрн, Дотчин), 3:05 (0:1). Уинджелс 22:35 (1:1). Хедман (Палат), 64:05 (1:2).
Место и дата
15 марта 01:30, Канадиан Тайер Центр, Онлайн-трансляция