«Тампа» в овертайме обыграла «Оттаву», Василевский совершил 31 сэйв

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» на выезде в овертайме обыграла «Оттаву» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Брэйден Пойнт и Виктор Хедман, забивший в овертайме, а у хозяев льда ед

твенную шайбу забросил Томми Уингелс.

Российский голкипер гостевой команды Андрей Василевский отразил 31 из 32 бросков по своим воротам.

«Оттава» с 85-ю очками занимает шестое место в Восточной конференции, а «Тампа» в ней же расположилась на девятой строчке, имея в активе 77 баллов.

В следующем матче «Сенаторз» 17 марта примет «Чикаго», а «Лайтнинг» в этот же день сыграют с «Торонто».

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