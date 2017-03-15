Сергей Карякин: Хочу стать единственным в мире человеком, который выиграет «Дакар» сразу в трех классах
Российский гонщик Сергей Карякин, победитель «Дакара» в
классе квадроциклов, поделился своими планами на будущее.
«В плане сложности и престижности идти уже некуда. Поэтому
хочу выиграть еще раз, так как многие могут сказать, что это было везение. Показатель
настоящего результата – это стабильность. Выиграть «Дакар» во второй раз будет
сложнее, но тогда я всем докажу, что стал победителем не случайно.
Кроме того, я бы хотел выиграть в классе багги, я уже веду
подготовку и хочу попробовать силы на «Дакаре», чтобы выиграть во втором
классе. А потом пересесть на автомобиль и стать единственным в мире человеком,
который выиграет «Дакар» сразу в трех классах», - сказал Карякин на встрече со
студентами Уральского федерального университета.
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