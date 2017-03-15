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Сергей Карякин: Хочу стать единственным в мире человеком, который выиграет «Дакар» сразу в трех классах

Источник:  Znak.comКомментарии

Российский гонщик Сергей Карякин, победитель «Дакара» в классе квадроциклов, поделился своими планами на будущее.

«В плане сложности и престижности идти уже некуда. Поэтому хочу выиграть еще раз, так как многие могут сказать, что это было везение. Показатель настоящего результата – это стабильность. Выиграть «Дакар» во второй раз будет сложнее, но тогда я всем докажу, что стал победителем не случайно.

Кроме того, я бы хотел выиграть в классе багги, я уже веду подготовку и хочу попробовать силы на «Дакаре», чтобы выиграть во втором классе. А потом пересесть на автомобиль и стать единственным в мире человеком, который выиграет «Дакар» сразу в трех классах», - сказал Карякин на встрече со студентами Уральского федерального университета.

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