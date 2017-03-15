«Ювентус» и «Лестер» в 1/4 финала ЛЧ, Шайбы Овечкина и Панарина и 31 сэйв Василевского. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.

1. «Лестер» обыграл «Севилью» и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

2. В параллельном матче «Ювентус» с минимальным счетом победил «Порту» и также вышел в следующий раунд еврокубка.

3. Благодаря вылету «Порту» у России будет три клуба в Лиге чемпионов-2018/19.

4. Дортмундская «Боруссия» вышла в полуфинал Кубка Германии, где сыграет с мюнхенской «Баварией».

5. В ночь со вторника на среду в НХЛ состоялось восемь матчей, в которых российские хоккеисты набрали восемь очков. А в НБА прошло пять встреч.

6. Шайбы Александра Овечкина и Евгения Кузнецова принесли победу «Вашингтону» в матче с «Миннесотой».

7. «Чикаго» обыграл «Монреаль», Артемий Панарин, Артем Анисимов и Александр Радулов заработали по одному очку.

8. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 бросок по своим воротам в победном матче с «Оттавой».

9. Шайба Никиты Сошникова не спасла «Торонто» от разгрома во Флориде.

10. Волейболиста «Факела» Александра Кимерова сняли с рейса из-за высокого роста.

Цитата дня: «Лестер», ты осточертел. С тебя два красивых вылета в оставшееся время», - Василий Уткин.

Видео дня: Овечкин прервал свою рекордную безголевую серию

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Сказка продолжается. «Лестер» – в четвертьфинале Лиги чемпионов!