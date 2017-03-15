Раймон Доменек: У Мбаппе огромный потенциал, и я уверен, что он выступит на ЧМ-2018 в России

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек оценил 18-летнего форварда «Монако» Килиана Мбаппе, а также выразил мнение, что нападающий отправится вместе со сборной Франции на чемпионат мира-2018, который состоится в России.

«Вне всяких сомнений, этот игрок очень талантлив. У него огромный потенциал, и я уверен, что Мбаппе выступит в России. Раньше никто не знал об этом парне, но сейчас все обсуждают его игру и пророчат ему великое будущее в сборной. Думаю, это хорошо, потому что молодой игрок начинает верить в свои силы, но, конечно, последнее слово за тренером.

Если Дешам обещал Мбаппе место в сборной, никакого давления этот игрок больше не испытывает», – сказал специалист, слова которого приводит Goal.

В нынешнем сезоне форвард «Монако» провел во всех турнирах 30 матчей, забил 16 голов и отдал 10 голевых передач.