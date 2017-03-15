«Голден Стэйт» обыграл «Филадельфию» на домашнем паркете
Баскетболисты «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА одержали домашнюю победу над «Филадельфией».
Встреча между командами завершилась со счетом 106:104.
Самыми результативными игроками встречи стали Стивен Карри и Клэй Томпсон, набравшие 29 и 28 очков соответственно. В составе проигравшей команды лучшим стал Дарио Шарич, на счету которого 25 баллов.
НБА
Регулярный чемпионат
Матч
Голден Стэйт - Филадельфия - 106:104
Место и дата
15 марта 05:30, Оракл Арена, Онлайн-трансляция
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