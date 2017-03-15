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«Голден Стэйт» обыграл «Филадельфию» на домашнем паркете

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА одержали домашнюю победу над «Филадельфией».

Встреча между командами завершилась со счетом 106:104.

Самыми результативными игроками встречи стали Стивен Карри и Клэй Томпсон, набравшие 29 и 28 очков соответственно. В составе проигравшей команды лучшим стал Дарио Шарич, на счету которого 25 баллов.

НБА
Регулярный чемпионат 

Матч

Голден Стэйт - Филадельфия - 106:104

Место и дата

15 марта 05:30, Оракл Арена, Онлайн-трансляция

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