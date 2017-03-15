Пауло Дибала: «Ювентус» уже встречался в финале Лиги чемпионов с «Барселоной», но тогда ведь не было меня

Форвард «Ювенутса» Пауло Дибала – о возможных соперниках туринского клуба в Лиге чемпионов.

«Бавария», «Реал» или «Барса»? Я хотел бы встретиться в финале именно с «Барселоной». Мы помним, что «Ювентус» уже играл против этой команды в решающем матче Лиги чемпионов, но тогда ведь не было меня.

Кого бы я хотел получить в четвертьфинале? На данном этапе любого соперника будет очень тяжело пройти, но мы постараемся довести дело до победного конца», – сказал аргентинец, слова которого приводит Goal.

Отметим, что жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов состоится в эту пятницу, 17 марта.

«Ювентус» встречался с «Барселоной» в решающем матче турнира в 2014 году и тогда победителем вышел именно каталонский клуб (3:1).