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«Динамо»: Мы согласовали с ЦСКА все детали перехода Панченко

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев сообщил, что столичный клуб договорился с ЦСКА о переходе форварда Кирилла Панченко.

«Трансферный контракт с ЦСКА подписан. Мы согласовали все детали. До 5 июня Кирилл Панченко будет находиться в аренде, а с 6 июня у него начнет действовать новый контракт с нашей командой. Так что Кирилла можно смело считать динамовцем», – цитирует Муравьева «Чемпионат».

Напомним, игрок перешел в «Дианмо» минувшим летом на правах аренды. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел во всех турнирах 26 матчей, забил 17 голов и отдал 6 голевых передач.

Портал Transfermarkt.de оценивает форварда в 2 млн евро, а его контракт с армейцами был рассчитан до 30 июня 2017 года.

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