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Бакари Санья: Матч с «Монако»? Возможно, мы увидим такую же сумасшедшую игру, как и в первой встрече

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Монако» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Возможно, мы увидим такую же сумасшедшую игру, как и в первом матче. Обе команды нацелены на атаку и хотят играть. Думаю, в Монако снова будет открытый футбол. Как защитнику мне неприятно пропускать голы», – цитирует защитника официальный сайт УЕФА.

Напомним, первая игра завершилась со счетом 5:3 в пользу горожан. Ответный матч состоится сегодня в Монако и стартует в 22.45 мск.

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