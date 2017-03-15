Икер Касильяс: К сожалению, «Порту» так и не получил шанса сразиться с «Ювентусом» в равных условиях

Голкипер «Порту» Икер Касильяс после окончания ответного матча с «Ювентусом» (1:0) отметил своего фаворита в Лиге чемпионов, а также намекнул на несправедливое судейство в матчах с туринским клубом.

Напомним, первая игра завершилась победой итальянского клуба (2:0). В том матче футболист «Порту» был удален в первом тайме. То же самое случилось и в ответной встрече, которая состоялась накануне в Турине.

«Думаю, фаворит нынешнего розыгрыша – мадридский «Реал», поскольку этот клуб является действующим обладателем трофея. На второе место я бы поставил «Атлетико», который в прошлом сезоне добрался до финала. «Бавария» и «Барселона» также сильны, но «Ювентус» может сказать свое веское слово.

У туринского клуба прекрасный коллектив. Здесь достаточно игроков высокого класса. К сожалению, «Порту» так и не получил шанса сразиться с «Ювентусом» в равных условиях», – сказал испанец, слова которого приводит Football Italia.