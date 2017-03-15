Икер Касильяс: К сожалению, «Порту» так и не получил шанса сразиться с «Ювентусом» в равных условиях
Голкипер «Порту» Икер Касильяс после окончания ответного матча с «Ювентусом» (1:0) отметил своего фаворита в Лиге чемпионов, а также намекнул на несправедливое судейство в матчах с туринским клубом.
Напомним, первая игра завершилась победой итальянского клуба (2:0). В том матче футболист «Порту» был удален в первом тайме. То же самое случилось и в ответной встрече, которая состоялась накануне в Турине.
«Думаю, фаворит нынешнего розыгрыша – мадридский «Реал», поскольку этот клуб является действующим обладателем трофея. На второе место я бы поставил «Атлетико», который в прошлом сезоне добрался до финала. «Бавария» и «Барселона» также сильны, но «Ювентус» может сказать свое веское слово.
У туринского клуба прекрасный коллектив. Здесь достаточно игроков высокого класса. К сожалению, «Порту» так и не получил шанса сразиться с «Ювентусом» в равных условиях», – сказал испанец, слова которого приводит Football Italia.
Матч
Голы
Дибала 42 (1:0 - пен.).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Бенатиа (Бардзальи, 60), Бонуччи, Алвес, Куадрадо (Пьяца, 46), Хедира, Маркизио, Игуаин, Дибала (Ринкон, 78), Манджукич
Порту: Касильяс, Перейра М., Маркано, Лаюн, Фелипе, Андре, Торрес (Отавио, 70), Перейра Д., Браими (Жота, 67), Соареш, Силва (Боли, 46)
Предупреждения:
Куадрадо, 12 - Лаюн, 31; Андре, 36
Удаления:
нет - Перейра М., 40
Судья:
Алин Хацеган (Румыния)
Место и дата
14 марта 22:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция