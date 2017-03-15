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Икер Касильяс: К сожалению, «Порту» так и не получил шанса сразиться с «Ювентусом» в равных условиях

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер «Порту» Икер Касильяс после окончания ответного матча с «Ювентусом» (1:0) отметил своего фаворита в Лиге чемпионов, а также намекнул на несправедливое судейство в матчах с туринским клубом.

Напомним, первая игра завершилась победой итальянского клуба (2:0). В том матче футболист «Порту» был удален в первом тайме. То же самое случилось и в ответной встрече, которая состоялась накануне в Турине.

«Думаю, фаворит нынешнего розыгрыша – мадридский «Реал», поскольку этот клуб является действующим обладателем трофея. На второе место я бы поставил «Атлетико», который в прошлом сезоне добрался до финала. «Бавария» и «Барселона» также сильны, но «Ювентус» может сказать свое веское слово. 

У туринского клуба прекрасный коллектив. Здесь достаточно игроков высокого класса. К сожалению, «Порту» так и не  получил шанса сразиться с «Ювентусом» в равных условиях», – сказал испанец, слова которого приводит Football Italia.

Матч

Ювентус - Порту - 1:0 (1:0)

Голы

Дибала 42 (1:0 - пен.).

Состав

Ювентус: Буффон, Алекс, Бенатиа (Бардзальи, 60), Бонуччи, Алвес, Куадрадо (Пьяца, 46), Хедира, Маркизио, Игуаин, Дибала (Ринкон, 78), Манджукич

Порту: Касильяс, Перейра М., Маркано, Лаюн, Фелипе, Андре, Торрес (Отавио, 70), Перейра Д., Браими (Жота, 67), Соареш, Силва (Боли, 46)

Предупреждения:

Куадрадо, 12 - Лаюн, 31; Андре, 36

Удаления:

нет - Перейра М., 40

Судья:

Алин Хацеган (Румыния)

Место и дата

14 марта 22:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция

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