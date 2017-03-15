Гендиретор «Ювентуса»: Было бы разумно продолжить сотрудничество с Аллегри

читайте также

Икер Касильяс: К сожалению, «Порту» так и не получил шанса сразиться с «Ювентусом» в равных условиях Голкипер «Порту» Икер Касильяс после окончания ответного матча с «Ювентусом» (1:0) отметил своего фаворита в Лиге чемпионов, а также намекнул на несправедливое судейство в матчах с туринским клубом.

Пауло Дибала: «Ювентус» уже встречался в финале Лиги чемпионов с «Барселоной», но тогда ведь не было меня Форвард «Ювенутса» Пауло Дибала – о возможных соперниках туринского клуба в Лиге чемпионов.

«Ювентус» и «Лестер» в 1/4 финала ЛЧ, шайбы Овечкина и Панарина и 31 сэйв Василевского. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.

Дмитрий Хомуха: Только Джанлуиджи и Икер знают, когда нужно вешать бутсы на гвоздь Бывший главный тренер молодежной сборной России по футболу Дмитрий Хомуха рассказал о голкипере «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоне и вратаре «Порту» Икере Кассильясе.

Массимилиано Аллегри: Мы сыграли в интеллектуальный футбол в первом тайме Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Порту» (1:0) и выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Дибала и Шмейхель признаны лучшими игроками вечера в Лиге чемпионов Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель признан лучшим игроком матча с «Севильей» (2:0), а главным героем встречи «Ювентус» - «Порту» (1:0) назван Пауло Дибала, сообщает официальный сайт УЕФА.

Нуну Эшпириту Санту: Как и в первом матче, красная карточка стала решающей Главный тренер «Порту» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал поражение команды от «Ювентуса» (0:1) и вылет из Лиги чемпионов.

Касильяс осчастливил Дибалу. Чем запомнится матч «Ювентус» – «Порту» Не прилагая особых усилий, «Ювентус» в Турине одолел «Порту» – 1:0.

«Ювентус» с минимальным счетом победил «Порту» и вышел в 1/4 финала ЛЧ В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» на своем поле обыграл «Порту» со счетом 1:0.

«Ювентус» – «Порту» - 1:0. Как это было В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Порту».

«Ювентус» – «Порту». Стартовые составы Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Порту» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Константин Генич: Не удивлюсь, если «Ювентус» дойдет до финала Лиги чемпионов и сыграет там удачно Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался об ответном матче между «Порту» и «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также выразил мнение, что туринский клуб может стать победителем турнира в этом сезоне.

Пауло Дибала: Хорошо бы не пропустить быстрый гол от «Порту» Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, чего ждет от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» на «Ювентус Стэдиум» в Турине.

Судьба России в руках Буффона. Что важного в матче «Ювентуса» и «Порту» Сегодня «Ювентус» должен гарантировать России шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА.

Ди Мария на 80% уйдет из «ПСЖ» летом Поражение «Пари Сен-Жермен» от «Барселоны» (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Камп Ноу» может повлечь за собой уход ведущих игроков в летнее трансферное окно.

Нуну Эшпириту Санту: Подходим к матчу с «Ювентусом» с сильнейшей мотивацией Главный тренер «Порту» Нуну Эшпириту Санту поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ювентусом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Массимилиано Аллегри: «Ювентусу» нужно сыграть еще один классный матч. Легко нам не будет Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий перед ответным матчем с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Андреа Пирло: Для меня Конте – лучший тренер. Почему? Потому что он гений Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло, который ранее выступал под руководством Антонио Конте в «Ювентусе», рассказал о своем отношении к итальянскому специалисту.

Джанлуиджи Буффон: Надеюсь, Касильяс станет главной звездой матча «Ювентус» – «Порту» Капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон – об ответном матче с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, первая игра между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу туринского клуба.