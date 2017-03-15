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Гендиретор «Ювентуса»: Было бы разумно продолжить сотрудничество с Аллегри

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта заявил, что туринский клуб планирует сохранить в своих рядах наставника команды Массимилиано Аллегри.

Ранее сообщалось, что специалист покинет стан действующего чемпиона Серии А по окончании текущего сезона и возглавит лондонский «Арсенал».

«Мы очень довольны работой Аллегри. Думаю, было бы разумно продолжить сотрудничество с этим специалистом, который является не только хорошим тактиком, но и настоящим профессионалом, лидером раздевалки. Это очень важные вещи в современном футболе», – заявил Маротта, слова которого приводит Football Italia.

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