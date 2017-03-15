Хорхе Сампаоли: Результат матча с «Лестером» незаслуженный
Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился мнением о поражении команды в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Лестера» (0:2).
– С десятью игроками мы все-таки заставили «Лестер» отступить от своей цели, мы были повсюду во второй половине матча и создали опасные ситуации, но это было сложно, потому что они играли дома.
Я думаю, что результат незаслуженный. Такие игры решаются в важных деталях.
Насри? Он внес большой вклад, когда был на поле. Я не видел его красную карточку, я был очень далеко от места событий, но я надеюсь, что он останется, потому что он приносит нам много пользы.
Мое увольнение? Я думаю, что СМИ ошиблись, потому что все, что я сказал, было жалобой на упущенную победу.
Я вижу, как я с болью ложусь спать сегодня вечером, думая, что сон ушел, – приводит слова Сампаоли ESPN.
Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» обыграл «Севилью» со счетом 2:0 и прошел в четвертьфинал турнира впервые в своей истории.
Голы забили Уэс Морган и Марк Олбрайтон, Каспер Шмейхель
отразил пенальти Стивена Нзонзи. В составе «Севильи» во втором тайме был удален Самир Насри.
Матч
Лестер Сити - Севилья - 2:0 (1:0)
Голы
Морган 27 (1:0). Олбрайтон 54 (2:0).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Симпсон, Морган, Фукс, Хут, Марез (Амарти, 88), Ндиди, Олбрайтон, Дринкуотер, Варди, Окадзаки (Слимани, 64)
Севилья: Гонсалес С., Эскудеро, Рами, Меркадо (Мариано, 46), Пареха, Витоло, Н'Зонзи, Сарабиа (Йоветич, 46), Иборра, Насри, Бен Йеддер (Корреа, 68)
Незабитые пенальти
Н'Зонзи (Севилья), 80
Предупреждения:
Варди, 74; Шмейхель, 79; Ндиди, 84; Марез, 89 - Насри, 16; Витоло, 59
Удаления:
нет - Насри, 73
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
14 марта 22:45, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция