Хорхе Сампаоли: Результат матча с «Лестером» незаслуженный

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился мнением о поражении команды в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Лестера» (0:2).

– С десятью игроками мы все-таки заставили «Лестер» отступить от своей цели, мы были повсюду во второй половине матча и создали опасные ситуации, но это было сложно, потому что они играли дома.

Я думаю, что результат незаслуженный. Такие игры решаются в важных деталях.

Насри? Он внес большой вклад, когда был на поле. Я не видел его красную карточку, я был очень далеко от места событий, но я надеюсь, что он останется, потому что он приносит нам много пользы.

Мое увольнение? Я думаю, что СМИ ошиблись, потому что все, что я сказал, было жалобой на упущенную победу.

Я вижу, как я с болью ложусь спать сегодня вечером, думая, что сон ушел, – приводит слова Сампаоли ESPN.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» обыграл «Севилью» со счетом 2:0 и прошел в четвертьфинал турнира впервые в своей истории.

Голы забили Уэс Морган и Марк Олбрайтон, Каспер Шмейхель отразил пенальти Стивена Нзонзи. В составе «Севильи» во втором тайме был удален Самир Насри.

