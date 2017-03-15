Наставник «Байера»: Мы – не фавориты противостояния с «Атлетико», но постараемся выравнять положение

Главный тренер леверкузенского «Байера» Тайфун Коркут поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Атлетико» в рамках ответной встречи в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, первая игра между командами завершилась победой испанского клуба со счетом 3:1.

«Прекрасно понимаем ситуацию после первой игры. Фаворитами мы точно не являемся, но постараемся еще выравнять наше положение в противостоянии с «Атлетико». Пусть даже за наших соперников говорит богатый опыт выступлений на таком уровне. Я верю в своих футболистов.

Каждый новый матч дает мне возможность лучше узнать моих футболистов. Хотим добыть хороший результат, с которым можно возвращаться домой. Мы находимся в процессе становления и хотим сделать в этом шаг вперед. В последние несколько дней команда дарила мне приятные эмоции. Позже на тренировке у меня снова будет возможность посмотреть на парней.», – цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Матч «Атлетико» – «Байер» состоится сегодня в Мадриде и стартует в 22.45 мск.