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IBU отстранил Глазырину от международных и российских соревнований

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина не сможет выступить на чемпионате России из-за отстранения от IBU.

«Российская биатлонистка Екатерина Глазырина не будет выступать на соревнованиях до завершения временного отстранения - таково решение Международного союза биатлонистов, принятое 10 февраля 2017 года на основании доклада Макларена. Отстранение касается как международных, так и российских стартов.

Ранее Союз биатлонистов России передал в IBU всю информацию, запрошенную международной организацией относительно доклада Макларена. На данный момент в отношении Екатерины ведется расследование. Отстранение будет длиться до тех пор, пока IBU не выяснит факт невиновности или виновности спортсменки. Естественно, что биатлонистка продолжает индивидуальную подготовку, и все мы надеемся на скорейшее завершение расследования в пользу россиянки», - говорится в заявление пресс-службы СБР.

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