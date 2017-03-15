Джанлуиджи Буффон: Я хочу избежать «Лестер» в Лиге чемпионов

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением об игре «Лестера» в Лиге чемпионов и о перспективах своей команды в этом турнире.

– Я хочу избежать «Лестер». У них есть энтузиазм и страсть, они также могут наказать тех, кто проявляет инициативу. У нас было бы все, чтобы проиграть им.

Все игры на этом уровне жесткие, независимо от результата первого этапа. В тот момент, когда напряжение спадает, вы можете поплатиться.

Мы улучшили многое, обрели уверенность, и это была цель, которую мы поставили перед собой пять лет назад, когда мы начали это путешествие, что «Ювентус» должен был быть в первой восьмерке Лиги чемпионов каждый год.

Если вы попадаете в четвертьфинал каждый год в течение десятилетия, в конечном итоге вы, скорее всего, выиграете, – приводит слова Буффона ESPN.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» обыграл «Севилью» со счетом 2:0 и прошел в четвертьфинал турнира впервые в своей истории.

Голы забили Уэс Морган и Марк Олбрайтон, Каспер Шмейхель отразил пенальти Стивена Нзонзи. Первый матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Севильи».

«Ювентус» прошел «Порту», обыграв команду Нуну Санту со счетом 1:0. Единственный мяч с пеальти на счету Пауло Дибалы. Первая игра команд также завершилась в пользу итальянцев – 2:0.