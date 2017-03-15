Джанлуиджи Буффон: Я хочу избежать «Лестер» в Лиге чемпионов
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением об игре «Лестера» в Лиге чемпионов и о перспективах своей команды в этом турнире.
– Я хочу избежать «Лестер». У них есть энтузиазм и страсть, они также могут наказать тех, кто проявляет инициативу. У нас было бы все, чтобы проиграть им.
Все игры на этом уровне жесткие, независимо от результата первого этапа. В тот момент, когда напряжение спадает, вы можете поплатиться.
Мы улучшили многое, обрели уверенность, и это была цель, которую мы поставили перед собой пять лет назад, когда мы начали это путешествие, что «Ювентус» должен был быть в первой восьмерке Лиги чемпионов каждый год.
Если вы попадаете в четвертьфинал каждый год в течение десятилетия, в конечном итоге вы, скорее всего, выиграете, – приводит слова Буффона ESPN.
Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» обыграл «Севилью» со счетом 2:0 и прошел в четвертьфинал турнира впервые в своей истории.
Голы забили Уэс Морган и Марк Олбрайтон, Каспер Шмейхель отразил пенальти Стивена Нзонзи. Первый матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Севильи».
«Ювентус» прошел «Порту», обыграв команду Нуну Санту со счетом 1:0. Единственный мяч с пеальти на счету Пауло Дибалы. Первая игра команд также завершилась в пользу итальянцев – 2:0.
Матч
Голы
Дибала 42 (1:0 - пен.).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Бенатиа (Бардзальи, 60), Бонуччи, Алвес, Куадрадо (Пьяца, 46), Хедира, Маркизио, Игуаин, Дибала (Ринкон, 78), Манджукич
Порту: Касильяс, Перейра М., Маркано, Лаюн, Фелипе, Андре, Торрес (Отавио, 70), Перейра Д., Браими (Жота, 67), Соареш, Силва (Боли, 46)
Предупреждения:
Куадрадо, 12 - Лаюн, 31; Андре, 36
Удаления:
нет - Перейра М., 40
Судья:
Алин Хацеган (Румыния)
Место и дата
14 марта 22:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция