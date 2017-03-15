Главный тренер «Лестера» Шекспир: Примем любой результат жеребьевки

Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Севильи» (2:0).

- Игроки и клуб могут быть очень собой горды. Иногда нам везло, но мы показали невероятный характер. Каспер Шмейхель – отличный голкипер и когда мы нуждались в нем, он придумывал что-то невероятное. Музыка зажгла эту атмосферу. Это было невероятно. Мы будем наслаждаться победой и примем любой результат жеребьевки, - приводит слова Шекспира официальный твиттер «Лестера».

Напомним, «Лестер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов победил «Севилью» со счетом 2:0. В составе англичан отличились Уэс Морган и Марк Олбрайтон.

На 74-й минуте испанцы остались в меньшинстве: Самир Насри покинул поле, получив вторую желтую карточку. Через шесть минут полузащитник андалусийцев Стивен Н’Зонзи не реализовал пенальти.

В первой встрече английский клуб уступил 1:2. По сумме двух встреч (3:2) в 1/4 финала проходит «Лестер».