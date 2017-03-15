Ванек, Хо-Сэнг и Бэкстрем – три звезды игрового дня в НХЛ
Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.
Третьей звездой стал центрфорвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем, сделавший три результативные передачи в матче с «Миннесотой» (4:2).
Второй звездой назван новичок «Айлендерс» Джош Хо-Сэнг, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Каролиной» (3:2 ОТ).
Первой звездой признан австрийский нападающий «Флориды» Томас Ванек, сделавший 4 голевых паса в матче с «Торонто» (7:2).
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