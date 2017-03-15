Марк Олбрайтон: «Лестер» заслужил проход в четвертьфинал Лиги чемпионов
Полузащитник «Лестера» Марк Олбрайтон поделился впечатлениями от прохода «Лестера» в четвертьфинал Лиги чемпионов после победы над «Севильей» (2:0).
– Нет слов. Это фантастическая ночь для «Лестера». Мы должны упорно работать против такой хорошей команды, но мы это заслужили, – приводит слова Олбрайтона твиттер «Лестера».
Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» обыграл «Севилью» со счетом 2:0 и прошел в четвертьфинал турнира впервые в своей истории.
Голы забили Уэс Морган и Марк Олбрайтон, Каспер Шмейхель отразил пенальти Стивена Нзонзи. Первый матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Севильи».
Матч
Лестер Сити - Севилья - 2:0 (1:0)
Голы
Морган 27 (1:0). Олбрайтон 54 (2:0).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Симпсон, Морган, Фукс, Хут, Марез (Амарти, 88), Ндиди, Олбрайтон, Дринкуотер, Варди, Окадзаки (Слимани, 64)
Севилья: Гонсалес С., Эскудеро, Рами, Меркадо (Мариано, 46), Пареха, Витоло, Н'Зонзи, Сарабиа (Йоветич, 46), Иборра, Насри, Бен Йеддер (Корреа, 68)
Незабитые пенальти
Н'Зонзи (Севилья), 80
Предупреждения:
Варди, 74; Шмейхель, 79; Ндиди, 84; Марез, 89 - Насри, 16; Витоло, 59
Удаления:
нет - Насри, 73
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
14 марта 22:45, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция