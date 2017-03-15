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Марк Олбрайтон: «Лестер» заслужил проход в четвертьфинал Лиги чемпионов

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Лестера» Марк Олбрайтон поделился впечатлениями от прохода «Лестера» в  четвертьфинал Лиги чемпионов после победы над «Севильей» (2:0).

– Нет слов. Это фантастическая ночь для «Лестера». Мы должны упорно работать против такой хорошей команды, но мы это заслужили, – приводит слова Олбрайтона твиттер «Лестера».

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» обыграл «Севилью» со счетом 2:0 и прошел в четвертьфинал турнира впервые в своей истории.

Голы забили Уэс Морган и Марк Олбрайтон, Каспер Шмейхель отразил пенальти Стивена Нзонзи. Первый матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Севильи».

Матч

Лестер Сити - Севилья - 2:0 (1:0)

Голы

Морган 27 (1:0). Олбрайтон 54 (2:0).

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Симпсон, Морган, Фукс, Хут, Марез (Амарти, 88), Ндиди, Олбрайтон, Дринкуотер, Варди, Окадзаки (Слимани, 64)

Севилья: Гонсалес С., Эскудеро, Рами, Меркадо (Мариано, 46), Пареха, Витоло, Н'Зонзи, Сарабиа (Йоветич, 46), Иборра, Насри, Бен Йеддер (Корреа, 68)

Незабитые пенальти

Н'Зонзи (Севилья), 80

Предупреждения:

Варди, 74; Шмейхель, 79; Ндиди, 84; Марез, 89 - Насри, 16; Витоло, 59

Удаления:

нет - Насри, 73

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

14 марта 22:45, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция

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