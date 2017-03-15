Марк Олбрайтон: «Лестер» заслужил проход в четвертьфинал Лиги чемпионов

Полузащитник «Лестера» Марк Олбрайтон поделился впечатлениями от прохода «Лестера» в четвертьфинал Лиги чемпионов после победы над «Севильей» (2:0).

– Нет слов. Это фантастическая ночь для «Лестера». Мы должны упорно работать против такой хорошей команды, но мы это заслужили, – приводит слова Олбрайтона твиттер «Лестера».

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» обыграл «Севилью» со счетом 2:0 и прошел в четвертьфинал турнира впервые в своей истории.

Голы забили Уэс Морган и Марк Олбрайтон, Каспер Шмейхель отразил пенальти Стивена Нзонзи. Первый матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Севильи».