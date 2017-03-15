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Экс-защитник «Сандерленда»: Канте играет намного лучше, чем Погба, но проблема Поля в том, что он – бренд, а не футболист

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший защитник «Сандерленда» Майкл Грэй сравнил полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба с хавбеком «Челси» Н'Голо Канте.

«Челси» приобрел игрока за 30 млн фунтов, а «Юнайтед» – за 89. Вы думаете, Погба выведет команду на новый уровень?

Вообще, Канте – настоящая находка «Лестера». Он показывал невероятную игру в прошлом сезоне, и сейчас Н'Голо демонстрирует самый высокий уровень. К тому же, он вышел на новый уровень. Это очевидно. Да, Канте – не бомбардир, но от него многое зависит.

На мой взгляд, он играет намного лучше, чем Погба. Но проблема Поля в том, что он – бренд, а не футболист», – сказал Грэй, слова которого приводит talkSPORT.

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