Марио Гомес покинет сборную Германии после чемпионата мира-2018

Нападающий «Вольфсбурга» Марио Гомес намерен покинуть сборную Германии после чемпионата мира 2018 года.

- Я действительно исхожу из того, что этот мундиаль станет для меня последним турниром в национальной команде. Нужно быть реалистом: во время чемпионата мира мне будет уже 33 года. Не думаю, что есть много нападающих, которые в 35-36 лет отличаются теми качествами, которые были у Мирослава Клозе. Что касается конкуренции, то с этим у меня нет никаких проблем. Я 10 лет конкурировал с Клозе, который был одним из лучших нападающих мира. И благодаря борьбе с ним я прогрессировал, - заявил Гомес.

Марио Гомес забил 29 мячей в 69 проведенных матчах за сборную Германии.

