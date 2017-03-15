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Рафаэль Надаль забросил ракетку на трибуну, пытаясь отбить мяч (видео)

Источник:  Лента.РуКомментарии

Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль забросил ракетку на трибуны, пытаясь отбить мяч во время парного матча на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. 

Надаль играл в паре с австралийцем Бернардом Томичем против представителя ЮАР Рэйвена Клаасена и американца Раджива Рама. Во втором сете испанец, пытаясь отбить мяч, бросил ракетку вверх, и она попала к болельщикам. Матч завершился поражением Надаля и Томича со счетом 6:3, 6:7, 9:11, сообщает «Лента.ру»


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