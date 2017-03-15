Полузащитник «Севильи» Сарабия: Если бы Н’Зонзи забил пенальти, была бы ничья. Но обстоятельства сложились иначе
Полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лестера» (0:2).
- Настало время, чтобы исправить ошибки. Не думаю, что мы уступили «Лестеру» физически, на это вообще не нужно обращать внимания. Соперники так же изучают нас, и мы пытаемся противодействовать. Мы должны верить в себя, оставаться командой – это и привело нас из группы в плей-офф Лиги чемпионов.
Да, если бы Н’Зонзи забил пенальти, была бы ничья. Но обстоятельства сложились иначе, потому что вратарь в этом случае может их изменить, - приводит слова Сарабии официальный сайт «Севильи».
Напомним, «Лестер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов победил «Севилью» со счетом 2:0. В составе англичан отличились Уэс Морган и Марк Олбрайтон.
На 74-й минуте испанцы остались в меньшинстве: Самир Насри покинул поле, получив вторую желтую карточку. Через шесть минут полузащитник андалусийцев Стивен Н’Зонзи не реализовал пенальти.
В первой встрече английский клуб уступил 1:2. По сумме двух встреч (3:2) в 1/4 финала проходит «Лестер».
Матч
Лестер Сити - Севилья - 2:0 (1:0)
Голы
Морган 27 (1:0). Олбрайтон 54 (2:0).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Симпсон, Морган, Фукс, Хут, Марез (Амарти, 88), Ндиди, Олбрайтон, Дринкуотер, Варди, Окадзаки (Слимани, 64)
Севилья: Гонсалес С., Эскудеро, Рами, Меркадо (Мариано, 46), Пареха, Витоло, Н'Зонзи, Сарабиа (Йоветич, 46), Иборра, Насри, Бен Йеддер (Корреа, 68)
Незабитые пенальти
Н'Зонзи (Севилья), 80
Предупреждения:
Варди, 74; Шмейхель, 79; Ндиди, 84; Марез, 89 - Насри, 16; Витоло, 59
Удаления:
нет - Насри, 73
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
14 марта 22:45, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция