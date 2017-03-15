Полузащитник «Севильи» Сарабия: Если бы Н’Зонзи забил пенальти, была бы ничья. Но обстоятельства сложились иначе

Полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лестера» (0:2).

- Настало время, чтобы исправить ошибки. Не думаю, что мы уступили «Лестеру» физически, на это вообще не нужно обращать внимания. Соперники так же изучают нас, и мы пытаемся противодействовать. Мы должны верить в себя, оставаться командой – это и привело нас из группы в плей-офф Лиги чемпионов.

Да, если бы Н’Зонзи забил пенальти, была бы ничья. Но обстоятельства сложились иначе, потому что вратарь в этом случае может их изменить, - приводит слова Сарабии официальный сайт «Севильи».

Напомним, «Лестер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов победил «Севилью» со счетом 2:0. В составе англичан отличились Уэс Морган и Марк Олбрайтон.

На 74-й минуте испанцы остались в меньшинстве: Самир Насри покинул поле, получив вторую желтую карточку. Через шесть минут полузащитник андалусийцев Стивен Н’Зонзи не реализовал пенальти.

В первой встрече английский клуб уступил 1:2. По сумме двух встреч (3:2) в 1/4 финала проходит «Лестер».