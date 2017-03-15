Экс-защитник «Сандерленда»: Уилшер идеально подходит клубам из Манчестера

Бывший защитник «Сандерленда» Майкл Грэй считает, что «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» должны задуматься о приглашении полузащитника «Арсенала» Джека Уилшера, который в этом сезоне защищает цвета «Борнмута» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Англии может покинуть лондонский клуб. В его услугах были заинтересованы «Милан» и «Рома».

«Он достаточно хорош, чтобы играть в любом топ-клубе Англии. Джек выступал на самом высоком уровне, особенно в Лиге чемпионов, и никогда не подводил свою команду. Если кто-то хочет купить англичанина этим летом, то лучше варианта чем Уилшер просто нет. Думаю, он идеально подходит клубам из Манчестера.

Вы покупаете игрока, у которого уже есть опыт. К тому же, Джеку всего 25 лет, а значит его лучшие годы еще впереди. Думаю, «Арсенал» потребует за него приличную сумму, но если сделка обойдется в 25-30 млн фунтов, то можно считать этот трансфер очень выгодным», – сказал Грэй, слова которого приводит talkSPORT.