Андрей Рябинский: Поветкин продолжить боксировать, кроме WBC и IBF есть и другие организации

Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский уверен в том, что тяжеловес Александр Поветкин продолжит карьеру, несмотря на дисквалификацию.

- Кроме WBC и IBF, есть и другие боксерские ассоциации. При этом бессрочно Александра Поветкина никто не дисквалифицировал. По факту это отстранение до окончания судебного разбирательства. Думаю, процесс займет не более года.

Что же касается дисквалификации IBF, то она никак не связана с решением WBC — это отдельная ассоциация со своими правилами. Саша продолжит боксировать, будет выступать.

На данный момент я беру паузу до лета, а ближе к этому времени мы будем работать над организацией новых мероприятий, в том числе и с участием Поветкина, - рассказал Рябинский.

Напомним, IBF и WBC исключили Александра Поветкина из своих рейтингов после того, как он был уличен в применении запрещенного препарата остарина.





