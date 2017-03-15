Дэйна Уайт: Дата боя Мэйвезер - Макгрегор еще не назначена

Глава UFC Дэйна Уайт не подтвердил наличие соглашения о проведении поединка между Флойдом Мэйвезером-младшим и Конором Макгрегором.

- Мы еще очень далеки от соглашения, а дата боя еще не назначена, - заявил Уайт.

Напомним, Флойд Мэйвезер объявил о завершении карьеры осенью 2015 года после победы над соотечественником Андре Берто.

Бой Флойда с Макгрегором может состояться только в том случае, если ирландец сможет урегулировать свои разногласия и контрактные обязательства с UFC.

Ранее сообщалось, что многофункциональный комплекс «Ти- Мобайл Арена», расположенный в Лас-Вегасе, зарезервирован на 10 июня для проведения боя между соперниками по правилам бокса.







