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«Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» претендуют на Лукаку

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в одном из европейских грандов. 

По информации BBC, в услугах 23-летнего форварда заинтересованы «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

Ранее сообщалось, что Лукаку отказался продлить контракт с «Эвертоном».

В текущем сезоне 23-летний Ромелу забил 19 мячей в матчах премьер-лиги и отдал 5 голевых передач.

Бельгиец защищает цвета «Эвертона» с 2013 года.

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