«Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» претендуют на Лукаку
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в одном из европейских грандов.
По информации BBC, в услугах 23-летнего форварда заинтересованы «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».
He's caught the eye.— BBC Sport (@BBCSport) 15 марта 2017 г.
The papers say Man Utd, Real Madrid and Juventus could be interested in signing Lukaku
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Ранее сообщалось, что Лукаку отказался продлить контракт с «Эвертоном».
В текущем сезоне 23-летний Ромелу забил 19 мячей в матчах премьер-лиги и отдал 5 голевых передач.
Бельгиец защищает цвета «Эвертона» с 2013 года.
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