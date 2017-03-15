Павел Колобков: Отношение WADA к России стало более конструктивным
Министр спорта РФ Павел Колобков в рамках заседания Общественного совета Минспорта рассказал об отношении Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России.
- Я недавно вернулся из Лозанны, где проходил симпозиум WADA, посвященный проблеме допинга в мировом спорте.
Общий тон высказываний в адрес России стал более конструктивным. Но нам еще предстоит многое сделать, - подчеркнул Министр спорта.
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