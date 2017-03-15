Кевин Фолланд: Надо постараться не дать «Атлетико» проводить такие контратаки, которые удавались им в первом матче

Нападающий леверкузенского «Байера» Кевин Фолланд поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Атлетико» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Понимаем, что будет непросто. У нас сложный соперник, в его составе много быстрых футболистов. Надо постараться не дать им проводить такие контратаки, которые удавались им в первом матче», – цитирует игрока официальный сайт УЕФА.

Напомним, игра между командами состоится сегодня в Мадриде и стартует в 22.45 мск. Первая игра завершилась победой испанского клуба со счетом 3:1.