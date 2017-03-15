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Павел Колобков: Объекты к проведению Кубка Конфедераций готовы

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Министр спорта РФ Павел Колобков в рамках заседания Общественного совета Минспорта рассказал о готовности объектов к проведению Кубка Конфедераций, который состоится в России в июне-июле 2017 года.

- В России в период с 17 июня по 2 июля состоится Кубок Конфедераций.

Могу сказать, что в данный момент есть высокая степень готовности всех объектов к проведению этих соревнований, - заявил Министр спорта.

Матчи Кубка Конфедераций пройдут в 4 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

В турнире примут участие 8 футбольных сборных: России, Германии, Португалии, Чили, Австралии, Мексики, Новой Зеландии и Камеруна.


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