Павел Колобков: Объекты к проведению Кубка Конфедераций готовы
Министр спорта РФ Павел Колобков в рамках заседания Общественного совета Минспорта рассказал о готовности объектов к проведению Кубка Конфедераций, который состоится в России в июне-июле 2017 года.
- В России в период с 17 июня по 2 июля состоится Кубок Конфедераций.
Могу сказать, что в данный момент есть высокая степень готовности всех объектов к проведению этих соревнований, - заявил Министр спорта.
Матчи
Кубка Конфедераций
пройдут в 4
российских
городах: Москве,
Санкт-Петербурге
В турнире примут участие 8 футбольных сборных: России, Германии, Португалии, Чили, Австралии, Мексики, Новой Зеландии и Камеруна.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически