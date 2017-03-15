Икер Касильяс: Я бы хотел продолжить карьеру в «Порту»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс хотел бы подписать новый контракт со своим клубом.

- Мое будущее в «Порту»? Сейчас не время говорить об этом, нам нужно сосредоточиться на оставшихся матчах чемпионата Португалии. Но не буду скрывать, что хотел бы продолжить карьеру в «Порту». Мне очень нравится в этом клубе, - заявил Касильяс.

Напомним, вчера «Порту» покинул Лигу чемпионов-2016/17, уступив по сумме двух матчей туринскому «Ювентусу».

Воспитанник мадридского «Реала», двукратный чемпион Европы и чемпион мира в составе сборной Испании Икер Касильяс играет в Португалии с 2015 года.