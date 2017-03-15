Икер Касильяс: Я бы хотел продолжить карьеру в «Порту»
Голкипер «Порту» Икер Касильяс хотел бы подписать новый контракт со своим клубом.
- Мое будущее в «Порту»? Сейчас не время говорить об этом, нам нужно сосредоточиться на оставшихся матчах чемпионата Португалии. Но не буду скрывать, что хотел бы продолжить карьеру в «Порту». Мне очень нравится в этом клубе, - заявил Касильяс.
Напомним, вчера «Порту» покинул Лигу чемпионов-2016/17, уступив по сумме двух матчей туринскому «Ювентусу».
Воспитанник мадридского «Реала», двукратный чемпион Европы и чемпион мира в составе сборной Испании Икер Касильяс играет в Португалии с 2015 года.
Матч
Голы
Дибала 42 (1:0 - пен.).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Бенатиа (Бардзальи, 60), Бонуччи, Алвес, Куадрадо (Пьяца, 46), Хедира, Маркизио, Игуаин, Дибала (Ринкон, 78), Манджукич
Порту: Касильяс, Перейра М., Маркано, Лаюн, Фелипе, Андре, Торрес (Отавио, 70), Перейра Д., Браими (Жота, 67), Соареш, Силва (Боли, 46)
Предупреждения:
Куадрадо, 12 - Лаюн, 31; Андре, 36
Удаления:
нет - Перейра М., 40
Судья:
Алин Хацеган (Румыния)
Место и дата
14 марта 22:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция