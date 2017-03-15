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Икер Касильяс: Я бы хотел продолжить карьеру в «Порту»

Источник:  ASКомментарии

Голкипер «Порту» Икер Касильяс хотел бы подписать новый контракт со своим клубом.

- Мое будущее в «Порту»? Сейчас не время говорить об этом, нам нужно сосредоточиться на оставшихся матчах чемпионата Португалии. Но не буду скрывать, что хотел бы продолжить карьеру в «Порту». Мне очень нравится в этом клубе, - заявил Касильяс.

Напомним, вчера «Порту» покинул Лигу чемпионов-2016/17, уступив по сумме двух матчей туринскому «Ювентусу».

Воспитанник мадридского «Реала», двукратный чемпион Европы и чемпион мира в составе сборной Испании Икер Касильяс играет в Португалии с 2015 года.

Матч

Ювентус - Порту - 1:0 (1:0)

Голы

Дибала 42 (1:0 - пен.).

Состав

Ювентус: Буффон, Алекс, Бенатиа (Бардзальи, 60), Бонуччи, Алвес, Куадрадо (Пьяца, 46), Хедира, Маркизио, Игуаин, Дибала (Ринкон, 78), Манджукич

Порту: Касильяс, Перейра М., Маркано, Лаюн, Фелипе, Андре, Торрес (Отавио, 70), Перейра Д., Браими (Жота, 67), Соареш, Силва (Боли, 46)

Предупреждения:

Куадрадо, 12 - Лаюн, 31; Андре, 36

Удаления:

нет - Перейра М., 40

Судья:

Алин Хацеган (Румыния)

Место и дата

14 марта 22:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция


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