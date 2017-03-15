Свен-Еран Эрикссон: Да, Руни может оказаться в чемпионате Китая

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон высказался о ситуации нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, а также выразил мнение, что клуб должен продлить контракт с 35-летним нападающим Златаном Ибрагимовичем.

«Буду удивлен, если Руни покинет «Манчестер Юнайтед» и завершит карьеру в национальной команде, но я уверен, что на данный момент у него совсем другие мысли. Уэйн – гордый человек, который может сыграть на любой позиции. Надеюсь, он еще много лет будет демонстрировать футбол высокого класса. Китай? Да, Руни может однажды оказаться в этой лиге.

Что касается Ибрагимовича, то у него еще есть силы и желание быть успешным в «Манчестер Юнайтед». Если бы Златан почувствовал, что его время пришло, то он бы давно объявил об уходе.

Этот футболист очень серьезно подходит к тренировкам. Очевидно, Златан не хочет казаться неудачником, он всегда смотрит на ситуацию с правильной позиции. Жаль, что его время в сборной Швеции подходит к концу. Будь моя воля, я бы предложил ему в «МЮ» новый контракт», – сказал Эрикссон, слова которого приводит Omnisport.

Ранее сообщалось, что Руни недоволен своим положением в «МЮ» и готов переехать в чемпионат Китая. Игрок сборной Англии потерял место в основе после прихода на пост наставника команды Жозе Моуринью.