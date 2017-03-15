Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс- : -Металлург
Футбол  Атлетико- : -Байер
Хоккей  Ак Барс- : -Авангард
Футбол  Монако- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Свен-Еран Эрикссон: Да, Руни может оказаться в чемпионате Китая

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон высказался о ситуации нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, а также выразил мнение, что клуб должен продлить контракт с 35-летним нападающим Златаном Ибрагимовичем.

«Буду удивлен, если Руни покинет «Манчестер Юнайтед» и завершит карьеру в национальной команде, но я уверен, что на данный момент у него совсем другие мысли. Уэйн – гордый человек, который может сыграть на любой позиции. Надеюсь, он еще много лет будет демонстрировать футбол высокого класса. Китай? Да, Руни может однажды оказаться в этой лиге.

Что касается Ибрагимовича, то у него еще есть силы и желание быть успешным в «Манчестер Юнайтед». Если бы Златан почувствовал, что его время пришло, то он бы давно объявил об уходе.

Этот футболист очень серьезно подходит к тренировкам. Очевидно, Златан не хочет казаться неудачником, он всегда смотрит на ситуацию с правильной позиции. Жаль, что его время в сборной Швеции подходит к концу. Будь моя воля, я бы предложил ему в «МЮ» новый контракт», – сказал Эрикссон, слова которого приводит Omnisport.

Ранее сообщалось, что Руни недоволен своим положением в «МЮ» и готов переехать в чемпионат Китая. Игрок сборной Англии потерял место в основе после прихода на пост наставника команды Жозе Моуринью.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» претендуют на ЛукакуНападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в одном из европейских грандов.Экс-защитник «Сандерленда»: Уилшер идеально подходит клубам из МанчестераБывший защитник «Сандерленда» Майкл Грэй считает, что «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» должны задуматься о приглашении полузащитника «Арсенала» Джека Уилшера, который в этом сезоне защищает цвета «Борнмута» на правах аренды.Экс-защитник «Сандерленда»: Канте играет намного лучше, чем Погба, но проблема Поля в том, что он – бренд, а не футболистБывший защитник «Сандерленда» Майкл Грэй сравнил полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба с хавбеком «Челси» Н'Голо Канте.FA обвинила «МЮ» в отсутствии контроля за игроками в матче с «Челси»Как сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии, «Манчестер Юнайтед» обвиняется в отсутствии контроля над игроками во время гостевого матча 1/4 финала Кубка Англии против «Челси» (1:0).FA дисквалифицировала Эрреру на два матчаКак сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера дисквалифицирован на два матча за грубую игру в четвертьфинальном матче против «Челси», который состоялся накануне (1:0).Жозе Моуринью: Специалисты критикуют Погба из-за зависти, они не получали и 10% денег, которые зарабатывает ПольГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью остался доволен игрой своей команды в матче с «Челси», который состоялся накануне в рамках 1/4 финала Кубка Англии.Гари Кэйхилл: Момент с удалением Эрреры повернул ход игры в пользу «Челси»Капитан «Челси» Гари Кэйхилл дал комментарий после победы своей команды над «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Кубка Англии.Денис Казанский: Худшие европейские судьи – в английском чемпионате, удаление Эрреры изменило всеКомментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский оставил несколько записей на своей странице в Twitter, посвященных матчу между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Кубка Англии.Экс-полузащитник сборной Швеции: Иногда Ибрагимович вел себя, как идиотЭкс-полузащитник сборной Швеции Андерс Свенссон, который вместе с форвардом «Манчестер Юнайтед» Златаном Ибрагимовичем защищал цвета национальной команды, рассказал о поведении нападающего «красных дьяволов».«МЮ» готовит для ростовчан путеводители вместо пледовВслед за ростовским гостеприимством, оказанным болельщикам «МЮ» на прошлой неделе, ответный широкий жест готовит теперь в преддверии ответного матча английский клуб.Денис Попов: Все, кто недооценивал «Ростов» – ему проиграли. Нужно верить и болеть за нашихБывший нападающий ЦСКА Денис Попов поделился ожиданиями от ответного матча «Манчестер Юнайтед» - «Ростов» в 1/8 финала Лиги Европы.На матч «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» назначена литовская бригада арбитровЛитовец Гедиминас Мажейка назначен главным арбитром ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом».Рохо может быть дисквалифицирован за то, что наступил на АзараЗащитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может получить дисквалификацию за то, что в матче ¼ финала Кубка Англии с «Челси» (0:1) наступил на полузащитника Эдена Азара.Антонио Конте: Что произошло за пределами поля? Это циркГлавный тренер «Челси» Антонио Конте после матча ¼ финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:0) на стадионе «Стэмфорд Бридж» высказался об удалении полузащитника соперников Андера Эрреры.Ди Мария на 80% уйдет из «ПСЖ» летомПоражение «Пари Сен-Жермен» от «Барселоны» (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Камп Ноу» может повлечь за собой уход ведущих игроков в летнее трансферное окно.Моуринью ответил фанатам «Челси», называвшим его ИудойГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил болельщикам «Челси»Даже Златан бы «МЮ» не помог. Как Азар разрушил планы МоуриньюДаже Златан бы «МЮ» не помог. Как Азар разрушил планы Моуринью«Советский спорт» рецензирует матч четвертьфинала Кубка Англии «Челси» – «МЮ» (1:0).Антонио Конте: Мы должны быть рады тому, что прошли в полуфиналГлавный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в четвертьфинале Кубка Англии.Жозе Моуринью: У нас в четверг важный матч, хочу, чтобы команда отдохнулаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Челси» (0:1) в четвертьфинале Кубка Англии.Н’Голо Канте: Как только у «МЮ» удалили игрока, нам сразу стало проще игратьПолузащитник «Челси» Н’Голо Канте прокомментировал победу своей команды над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче четвертьфинала Кубка Англии.
Футбол
Икер Касильяс: Я бы хотел продолжить карьеру в «Порту»
Другие
Павел Колобков: Отношение WADA к России стало более конструктивным
Футбол
«Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» претендуют на Лукаку
MMA
Дэйна Уайт: Дата боя Мэйвезер – Макгрегор еще не назначена
все новости
Швеция
Швециякалендарьстатистика
Англия
Англиякалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимовичвсе новости
Свен-Йоран Эрикссон
Свен-Йоран Эрикссонвсе новости
Уэйн Руни
Уэйн Рунивсе новости