РФПЛ запретила проведение матчей на стадионах «Ростова» и «Рубина»
Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей наложила запрет на проведение игр на стадионах «Ростова» («Олимп-2») и казанского «Рубина» («Центральный»).
Такое решение было принято из-за неудовлетворительного состояния газонов на этих аренах.
В 20-м туре «Ростов» и «Рубин» сыграют на выезде, однако уже в следующем туре проведут домашние встречи. «Ростов» примет «Краснодар», а «Рубин» сразится с «Зенитом». О том, где пройдут встречи, пока не сообщается.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически