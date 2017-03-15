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РФПЛ запретила проведение матчей на стадионах «Ростова» и «Рубина»

Источник:  РФПЛКомментарии

Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей наложила запрет на проведение игр на стадионах «Ростова» («Олимп-2») и казанского «Рубина» («Центральный»).

Такое решение было принято из-за неудовлетворительного состояния газонов на этих аренах.

В 20-м туре «Ростов» и «Рубин» сыграют на выезде, однако уже в следующем туре проведут домашние встречи. «Ростов» примет «Краснодар», а «Рубин» сразится с «Зенитом». О том, где пройдут встречи, пока не сообщается.



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