Константин Генич: В матче «Монако» – «Манчестер Сити» нас ждет ничья, причем результативная

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Монако» и «Манчестер Сити», который состоится сегодня и стартует в 22.45 мск.

«Самый сложный матч для прогноза. Потому что здесь может быть как тухлый «низ» (например, 1:1), так и очередная перестрелка, похожая на ту, что случилась в Манчестере три недели назад. Но мне все-таки кажется, что если «Монако» и выиграет, то не с тем преимуществом, которое позволит ему пройти дальше. Я больше склоняюсь к ничьей.

Да, «МанСити» в матче с «Стоком» выглядел неубедительно, ресурсы у Пепа Гвардиолы есть. Предположу, что будет ничья, причем результативная», – сказал Генич, слова которого приводит официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, первая игра между командами завершилась победой «горожан» со счетом 5:3.