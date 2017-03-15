«Зенит» выплатит Луческу 2,5 млн евро в случае увольнения

Как сообщил ТАСС источник, близкий к «Зениту», если петербургский клуб уволит главного тренера Мирчу Луческу, сумма компенсации составит 2,5 миллиона евро.

– Компенсация Луческу в случае расторжения соглашения составит порядка 2,5 млн евро. Также порядка €1 млн получат помощники румынского специалиста, - приводит слова источника ТАСС.

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Напомним, после 19 туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от идущего первым «Спартака» на восемь очков. В Лиге Европы сине-бело-голубые в 1/16 финала не смогли пройти бельгийский «Андерлехт», в Кубке России на стадии 1/8 финала петербуржцы проиграли «Анжи» со счетом 0:4.

Луческу подписал контракт с «Зенитом» летом 2016 года по схеме «2+1» - на два года с возможностью продления на один сезон.

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