Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс- : -Металлург
Футбол  Атлетико- : -Байер
Хоккей  Ак Барс- : -Авангард
Футбол  Монако- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» выплатит Луческу 2,5 млн евро в случае увольнения

Источник:  ТАССКомментарии

Как сообщил ТАСС источник, близкий к «Зениту», если петербургский клуб уволит главного тренера Мирчу Луческу, сумма компенсации составит 2,5 миллиона евро. 

– Компенсация Луческу в случае расторжения соглашения составит порядка 2,5 млн евро. Также порядка €1 млн получат помощники румынского специалиста, - приводит слова источника ТАСС.

«Думаете, судьи - дураки сплавлять «Зенит»? В Петербурге не верят в заговор

Напомним, после 19 туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от идущего первым «Спартака» на восемь очков. В Лиге Европы сине-бело-голубые в 1/16 финала не смогли пройти бельгийский «Андерлехт», в Кубке России на стадии 1/8 финала петербуржцы проиграли «Анжи» со счетом 0:4.

Луческу подписал контракт с «Зенитом» летом 2016 года по схеме «2+1» - на два года с возможностью продления на один сезон. 

Турбин объяснил решения не в пользу «Зенита». И признал ошибку. Вы согласны?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Турбин объяснил решения не в пользу «Зенита». И признал ошибку. Вы согласны?Турбин объяснил решения не в пользу «Зенита». И признал ошибку. Вы согласны?Момент, когда нужно выслушать вторую сторону, принять решение и закрыть судейскую тему матча «Амкар» – «Зенит».Война «Зенита» с судьями и возможное возвращение Эменике. Пока вы спали (видео)Война «Зенита» с судьями и возможное возвращение Эменике. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.Александр Горшков: Не исключаю, что Кокорина могут сослать в «Зенит-2»Чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита» Александр Горшков заявил, что одной из мер воздействия на Кокорина может стать ссылка во вторую командуКонстантин Сарсания: Вполне вероятно, что в «Зенит» рассматривают вариант с продажей КокоринаБывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал возможный переход форварда Александра Кокорина в другой клуб.Александр Канищев: Глупо говорить, что есть программа действий против «Зенита»Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о высказываниях игроков сине-бело-голубых о работе арбитра Евгения Турбина во время матча с «Амкаром» (0:1).Сергей Веденеев: Жалобы зенитовцев на судейство? Не надо стесняться говорить, что ты сыграл плохоЧемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей Веденеев в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал критику Мирчи Луческу и игроков сине-бело-голубых в адрес Евгения Турбина, который обслуживал матч против «Амкара» 12 марта (0:1).Болельщики «Зенита» создали петицию с требованием отстранить от судейства Евгения ТурбинаНа сайте change.org появилась петиция от болельщиков «Зенита», которые требуют отстранить от судейства арбитра матча сине-бело-голубых с «Амкаром» Евгения Турбина.«Думаете, судьи – дураки сплавлять «Зенит»? В Петербурге не верят в заговор«Думаете, судьи – дураки сплавлять «Зенит»? В Петербурге не верят в заговор«Советский спорт» убедился: петербургских профессионалов и болельщиков больше волнует игра «Зенита», а не ошибки судей.Кто станет чемпионом? Изучаем календарь «Спартака», ЦСКА и «Зенита»Кто станет чемпионом? Изучаем календарь «Спартака», ЦСКА и «Зенита»Обозреватель «Советского спорта» прикинул, сколько очков могут набрать главные претенденты на чемпионский титул в оставшихся матчах.Турбин был прав? РФС разобрал судейство матча «Амкар» – «Зенит»Турбин был прав? РФС разобрал судейство матча «Амкар» – «Зенит»Во вторник состоялось заседание контрольно-квалификационной комиссии по матчам 19-го тура РФПЛ.Михаил Боярский: «Зенит» уже вряд ли догонит «Спартак»Народный артист России, известный актер и прославленный болельщик «Зенита» Михаил Боярский заявил, что в петербургском клубе существует целый комплекс проблем.Максим Митрофанов: У Луческу большой кредит доверия. В «Зените» настроены на борьбу за чемпионствоГенеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов оценил работу Мирчи Луческу на посту главного тренера сине-бело-голубых.Максим Митрофанов: Надо было всем членам судейской комиссии подарить телевизорыГенеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал решение судейской комиссии по спорным эпизодам матча с «Амкаром» (0:1) в рамках 19-го тура РФПЛ.РФС признал верными ключевые решения арбитра в матче «Амкар» – «Зенит»Контрольно-квалификационная комиссия РФС признала верными ключевые решения арбитров матча между «Амкаром» и «Зенитом» в 19-м туре РФПЛ.«Зенит» и «Ростов» заключили мировое соглашение по делу ЯрошенкоПалата по разрешению споров РФС прекратила рассмотрение дела о переходе из «Зенита» в «Ростов» полузащитника Валерия Ярошенко.ВИДЕО ДНЯ: Супергол со штрафного от детей ДанниКапитан «Зенита» Мигель Данни в своем инстаграме выложил видео с голом, который забил его сын в матче против сверстников из финского «Лахти».Миллер, Дюков и Луческу обсудят будущее «Зенита» на этой неделеНа этой неделе состоится встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, президента «Зенита» Александра Дюкова и главного тренера команды Мирчи Луческу, на которой будет обсуждаться вопрос дальнейшего развития питерского клуба, сообщает «Лайф».Вспомните российских футболистов, которые когда-то казались крутыми [тест]Вспомните российских футболистов, которые когда-то казались крутыми [тест]Российские игроки часто обманывали нас: сначала были хороши, а потом резко сдавали. Помните ли вы их всех?Владимир Левитин: Пусть в «Зените» лучше вспомнят, сколько ошибок за последние сезоны допускали в их пользуСудья всесоюзной категории Владимир Левитин прокомментировал работу арбитра Евгения Турбина в матче «Амкар» - «Зенит» (1:0) в 19-м туре РФПЛ.«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, «Зенит» – второйВ 19-м туре «Спартак» укрепил свое лидерство по посещаемости домашних матчей. Средний показатель красно-белых вырос до отметки 30588 человек.
Футбол
Икер Касильяс: Я бы хотел продолжить карьеру в «Порту»
Другие
Павел Колобков: Отношение WADA к России стало более конструктивным
Футбол
«Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» претендуют на Лукаку
MMA
Дэйна Уайт: Дата боя Мэйвезер – Макгрегор еще не назначена
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Мирча Луческу
Мирча Луческувсе новости