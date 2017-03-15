«Краснодар»: Измайлов обратился в клуб с просьбой расторгнуть действующий контракт

Как сообщает официальный сайт «Краснодара», клуб договорился с полузащитником Маратом Измайловым о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

«Обстоятельства сложились таким образом, что Марату в настоящее время необходимо постоянно находиться рядом с семьей. Исходя из этого, Измайлов обратился в клуб с просьбой расторгнуть действующий контракт, и клуб пошел ему навстречу.

Коллектив ФК «Краснодар» благодарит футболиста за профессиональную работу и желает ему успехов в дальнейшей трудовой деятельности!», – говорится на официальном сайте «быков».

Напомним, 34-летний футболист выступал за «Краснодар» с 2014 года. Всего за российский клуб хавбек провел 42 матча, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.