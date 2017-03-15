Хуан Мануэль Маркес: Бой Мэйвезер – Макгрегор – оскорбление для любителей бокса и ММА

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Хуан Мануэль Маркес подверг критике идею организации боя Флойд Мэйвезер-младший - Конор Макгрегор.

- Этот бой - позор для спорта и оскорбление как для любителей бокса, так и для фанатов UFC. Каждый вид спорта заслуживает уважения, а бокс и MMA заслуживают его. Такой бой просто невозможно организовать. Нет шансов, что Макгрегор выиграет такой бой, - заявил Маркес.

Напомним, президент UFC Дэйна Уайт не подтвердил информацию о том, что договоренность о проведении боя Мэйвезер - Макгрегор достигнута.

Ранее сообщалось, что многофункциональный комплекс «Ти-Мобайл Арена», расположенный в Лас-Вегасе, зарезервирован на 10 июня для проведения боя между соперниками по правилам бокса.



