В Сочи наградят лучших в сфере продвижения и поддержки спорта в России

17 марта 2017 года в «Swissоtel Resort Сочи Камелия» состоится IV Ежегодная Национальная Программа и Форум «Спорт и Россия» - мероприятие, призванное выявить лидеров в области продвижения спорта в России.





«Россия является одним из мировых лидеров в сфере развития спорта высших достижений и за последние годы накопила обширный опыт проведения соревнований самого высокого уровня. Обмен мнениями и наработками между представителями спортивной общественности нашей страны является важным стимулом для дальнейшего профессиональног о роста, и форум «Спорт и Россия – 2017» дарит нам для этого прекрасную возможность», - прокомментировал Сергей Доброхвалов, вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям.

Откроет мероприятие Форум «Спорт Бизнес Инвестиции». Представители ведущих компаний поделятся своим опытом в сфере практической реализации спортивных проектов, обсудят актуальные тенденции развития партнерства в области спорта, расскажут о популяризации спорта и здорового образа жизни среди сотрудников и их семей.

Среди спикеров выступят:

- Глеб Пилявский (ФК «Спартак»), с темой «Привлечение болельщиков на стадион путем продвижения услуг ФК через детскую аудиторию»;

- Виктория Родригез Алонсо (ФК «Реал» Мадрид, Испания) тема - «Ambush маркетинг и его применение к испанскому спорту»;

- Кристина Павлишина, Фонд развития инноваций и модернизации в медицине и спорте «ГЕРАКЛИОН» с темой « Чистый спорт. Честный разговор».

Завершением вечера станет официальная церемония награждения лауреатов премии «Спорт и Россия». Ведущий церемонии Виктор Гусев, известный спортивный комментатор, назовет компании и организации, которые добились наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в России. Поздравлять победителей будут и наши почетные гости, среди которых Владимир Мышкин, советский хоккеист, вратарь, заслуженный тренер; Алексей Касатонов, советский хоккеист, многократный чемпион мира, Европы, СССР; Виталий Петров, российский автогонщик и другие.



Программа проходит при поддержке Российского футбольного союза, Департамента физической культуры и спорта города Москвы, ОГО ВФСО «Динамо», Континентальной Хоккейной Лиги, «Российской ассоциации спортивных сооружений» и других. Подробная информация на сайте - http://sportsrus sia.org/



