Тухель остался недоволен высказыванием бывшего полузащитника «Баварии»

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Мехмет Шолль выразил мнение, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич может перебраться в стан действующего чемпиона Германии.

«Пулишич – мой любимый игрок. Думаю, «Бавария» попробует заполучить этого футболиста, поскольку это настоящий мастер. Он может создать опасный момент у ворот соперника в любое время», – сказал Шолль, слова которого приводит Goal.

Позже наставник «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал высказывание Шолля следующим образом: «Этот парень – игрок академии. На данный момент он может принести пользу и молодежной команде. Советую Мехмету сбавить обороты», – заявил Тухель.

Контракт 18-летнего Пулишича с «Боруссией» рассчитан до 2020 года. В нынешнем сезоне хавбек провел 30 матчей, забил 5 голов и отдал 9 голевых передач.