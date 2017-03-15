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Джонатон Бэнкс: Джейкобс – более сложный соперник для Головкина, чем Альварес

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Тренер Владимира Кличко Джонатон Бэнкс поделился ожиданиями от боя Геннадий Головкин - Дэниэл Джейкобс. 

- Я думаю, что на сегодняшний день Джейкобс - более сложный и жесткий соперник для Головкина, чем Сауль Альварес. Это будет большое испытание для Геннадия: перед ним будет стоять боец его размеров и с очень высокой скоростью.

Да, у Головкина есть удар, но и Джейкобс может ударить, пусть и не так жестко, как его оппонент. Это будет самое сложное испытание для чемпиона. Если он сможет победить Дэниэла, то он не испытает никаких трудностей и с Канело, - сказал Бэнкс.

Напомним, поединок между Геннадием Головкиным и Дэниэлом Джейкобсом пройдет 18 марта в Нью-Йорке. На кону будут стоять титулы WBA, WBO и WBC в среднем весе, принадлежащие боксеру из Казахстана.

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