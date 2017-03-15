«Боруссия» объявила о продлении контракта с Кастро (фото)

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Гонсало Кастро продолжит выступления за немецкий клуб.

Как сообщает пресс-служба «шмелей», сегодня 29-летний футболист поставил подпись под новым контрактом, который рассчитан до 30 июня 2020 года.

Напомним, хавбек защищает цвета «Боруссии» с 2015 года. На данный момент в его активе 31 матч, 3 гола и 7 голевых передач.