Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс- : -Металлург
Футбол  Атлетико- : -Байер
Хоккей  Ак Барс- : -Авангард
Футбол  Монако- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вячеслав Колосков: Три команды в Лиге чемпионов принесут огромную пользу российскому футболу

Источник:  Р-СпортКомментарии

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал увеличения российской квоты в Лиге чемпионов.

- Это огромная польза для российского футбола, которая, на мой взгляд, состоит из двух главный моментов. Первое - клубы заработают хорошие деньги, что в нынешней ситуации очень важно, а второе – болельщики увидят хорошие клубы на своих стадионах. Этот импульс один из наиболее эффективных. Я считаю, что это достижение, которому можно поаплодировать, похвалиться этим и просто порадоваться.

Я бы сейчас особенно не задавался по этому поводу, говоря, что у нас резко поднялся уровень клубного футбола, что у нас конкурентоспособные клубы и так далее. Кончено, об этом рано еще говорить. Но то, что случилось, это приятное событие на фоне ухудшающегося рейтинга сборной команды, клубы с помощью ближайших соперников вышли на новый уровень – здорово, - рассказал Колосков.

Напомним, Россия получила право заявить три команды в Лигу чемпионов-2018/19. 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Букмекеры считают, что «Монако» и «Манчестер Сити» вновь выдадут результативный матчБукмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой «Монако» примет «Манчестер Сити».Глушаков и Луис Адриано тренируются по индивидуальной программе«Спартак» продолжает подготовку к матчу 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом».Третьи – лишние. Как играли наши третьи клубы в Лиге чемпионовТретьи – лишние. Как играли наши третьи клубы в Лиге чемпионовПока Россия радуется завоеванию третьей путевки в Лигу чемпионов, мы вспоминаем тот период, когда у нас уже был такой шанс.«Краснодар»: Измайлов обратился в клуб с просьбой расторгнуть действующий контрактКак сообщает официальный сайт «Краснодара», клуб договорился с полузащитником Маратом Измайловым о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.«Зенит» выплатит Луческу 2,5 млн евро в случае увольненияКак сообщил ТАСС источник, близкий к «Зениту», если петербургский клуб уволит главного тренера Мирчу Луческу, сумма компенсации составит 2,5 миллиона евро.Константин Генич: В матче «Монако» – «Манчестер Сити» нас ждет ничья, причем результативнаяКомментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Монако» и «Манчестер Сити», который состоится сегодня и стартует в 22.45 мск.РФПЛ запретила проведение матчей на стадионах «Ростова» и «Рубина»Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей наложила запрет на проведение игр на стадионах «Ростова» («Олимп-2») и казанского «Рубина» («Центральный»).Кевин Фолланд: Надо постараться не дать «Атлетико» проводить такие контратаки, которые удавались им в первом матчеНападающий леверкузенского «Байера» Кевин Фолланд поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Атлетико» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.Вечеринка у Фалькао дома. «Манчестер Сити» и «Монако» готовятся забиватьВечеринка у Фалькао дома. «Манчестер Сити» и «Монако» готовятся забивать«Советский спорт» представляет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Монако» – «Манчестер Сити», который может стать украшением турнира.Полузащитник «Севильи» Сарабия: Если бы Н’Зонзи забил пенальти, была бы ничья. Но обстоятельства сложились иначеПолузащитник «Севильи» Пабло Сарабия поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лестера» (0:2).Марк Олбрайтон: «Лестер» заслужил проход в четвертьфинал Лиги чемпионовПолузащитник «Лестера» Марк Олбрайтон поделился впечатлениями от прохода «Лестера» в четвертьфинал Лиги чемпионов после победы над «Севильей» (2:0).Главный тренер «Лестера» Шекспир: Примем любой результат жеребьевкиГлавный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Севильи» (2:0).Коварный матч для Карасева. Чем интересна игра «Атлетико» – «Байер»Коварный матч для Карасева. Чем интересна игра «Атлетико» – «Байер»«Советский спорт» представляет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Байер».Джанлуиджи Буффон: Я хочу избежать «Лестер» в Лиге чемпионовВратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением об игре «Лестера» в Лиге чемпионов и о перспективах своей команды в этом турнире.Наставник «Байера»: Мы – не фавориты противостояния с «Атлетико», но постараемся выравнять положениеГлавный тренер леверкузенского «Байера» Тайфун Коркут поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Атлетико» в рамках ответной встречи в 1/8 финала Лиги чемпионов.Турбин объяснил решения не в пользу «Зенита». И признал ошибку. Вы согласны?Турбин объяснил решения не в пользу «Зенита». И признал ошибку. Вы согласны?Момент, когда нужно выслушать вторую сторону, принять решение и закрыть судейскую тему матча «Амкар» – «Зенит».Хорхе Сампаоли: Результат матча с «Лестером» незаслуженныйГлавный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился мнением о поражении команды в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Лестера» (0:2).Война «Зенита» с судьями и возможное возвращение Эменике. Пока вы спали (видео)Война «Зенита» с судьями и возможное возвращение Эменике. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.Икер Касильяс: К сожалению, «Порту» так и не получил шанса сразиться с «Ювентусом» в равных условияхГолкипер «Порту» Икер Касильяс после окончания ответного матча с «Ювентусом» (1:0) отметил своего фаворита в Лиге чемпионов, а также намекнул на несправедливое судейство в матчах с туринским клубом.Бакари Санья: Матч с «Монако»? Возможно, мы увидим такую же сумасшедшую игру, как и в первой встречеЗащитник «Манчестер Сити» Бакари Санья поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Монако» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
Бокс
Джонатон Бэнкс: Джейкобс – более сложный соперник для Головкина, чем Альварес
Футбол
Тухель остался недоволен высказыванием бывшего полузащитника «Баварии»
Бокс
Хуан Мануэль Маркес: Бой Мэйвезер – Макгрегор – оскорбление для любителей бокса и ММА
Футбол
«Краснодар»: Измайлов обратился в клуб с просьбой расторгнуть действующий контракт
все новости
Вячеслав Колосков
Вячеслав Колосковвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости