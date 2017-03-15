Вячеслав Колосков: Три команды в Лиге чемпионов принесут огромную пользу российскому футболу

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал увеличения российской квоты в Лиге чемпионов.

- Это огромная польза для российского футбола, которая, на мой взгляд, состоит из двух главный моментов. Первое - клубы заработают хорошие деньги, что в нынешней ситуации очень важно, а второе – болельщики увидят хорошие клубы на своих стадионах. Этот импульс один из наиболее эффективных. Я считаю, что это достижение, которому можно поаплодировать, похвалиться этим и просто порадоваться.

Я бы сейчас особенно не задавался по этому поводу, говоря, что у нас резко поднялся уровень клубного футбола, что у нас конкурентоспособные клубы и так далее. Кончено, об этом рано еще говорить. Но то, что случилось, это приятное событие на фоне ухудшающегося рейтинга сборной команды, клубы с помощью ближайших соперников вышли на новый уровень – здорово, - рассказал Колосков.

Напомним, Россия получила право заявить три команды в Лигу чемпионов-2018/19.





