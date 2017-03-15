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Авиакомпания «Победа» планирует подать в суд на волейболиста «Факела» Кимерова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На официальном сайте авиакомпании «Победа» появилось сообщение, посвященное информации о снятии с рейса Самара – Москва волейболиста команды «Факел» из Нового Уренгоя Александра Кимерова.

«Пассажир Кимеров заранее оплатил услугу выбора места, забронировав для себя кресло 18D (у прохода самолета, без дополнительного пространства для ног). Это свидетельствует об осведомленности пассажира о возможности выбора особого места, в том числе с увеличенным пространством для ног, а также о его доброй воле занять конкретное место на борту.

Пассажир намеренно нарушил правила авиакомпании и занял чужое место с увеличенным пространством для ног. После многочисленных замечаний со стороны членов экипажа пассажир занял место согласно посадочному талону, демонстративно выставив ноги в проход воздушного судна. Тем самым создал прямую угрозу безопасности полета: создание искусственных препятствий на возможном пути эвакуации категорически запрещено требованиями безопасности.

Пассажир неоднократно оскорблял экипаж, заявляя о своей знаменитости и претензии на больший комфорт и внимание, чем у других пассажиров. После того как Кимеров пообещал после взлета устроить «шоу», совместно с КВС было принято решение отстранить дебошира от рейса. Авиакомпания «Победа» обращает внимание на тот факт, что Кимеров летел вместе с другими волейболистами, ничуть не уступающими ему в росте. Однако его коллеги спокойно разместились на своих местах и не устраивали сцен», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 215-сантиметровый спортсмен не смог вылететь по указанному маршруту – игрок сначала попытался поменяться местами с другим пассажиром, но стюардесса «Победы» не дала ему это сделать, после чего Кимеров вытянул ноги в проход, что также не понравилось работникам авиакомпании. В результате на борт были вызваны сотрудники полиции, которые впоследствии и забрали Александра с рейса.

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